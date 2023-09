Iniciativa Liberal de Argoncilhe pede Loja do Cidadão em Argoncilhe

Lembrando que uma das bandeiras autárquicas da Iniciativa Liberal (IL) de Argoncilhe em 2021 foi a criação de um Espaço Cidadão em Argoncilhe, Paulo Vieira, eleito da IL à Assembleia de Freguesia, lamenta, em comunicado, que, até agora, nada tenha sido feito.

O liberal recorda, no seguimento do Congresso da Anafre de Março de 2022, o compromisso por parte do governo socialista, pela voz da ministra da Coesão Territorial Ana Abrunhosa, para financiar projetos no âmbito do apoio aos cidadãos através dos Espaços Cidadão, competência agora entregue às juntas de freguesia. Segundo o dirigente, existe mesmo a possibilidade de estas entidades serem beneficiárias de fundos europeus através dos Programas Operacionais Regionais, nomeadamente o Portugal 2030.

