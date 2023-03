Inscrições para o programa de termalismo sénior nas juntas de freguesia 

A 10.ª edição do programa “Termalsenior – Saúde e Termalismo” já conta com a calendarização de todos os circuitos de viagens para a época termal 2023, que em breve terá início. Neste sentido, as juntas de freguesia do concelho de Santa Maria da Feira já dispõem de toda a informação para iniciar o processo de inscrição. As Termas S. Jorge estão vocacionadas para terapêuticas do foro reumático, músculo-esquelético, vias respiratórias e pele, para fins de reabilitação, prevenção e promoção da saúde e reabrem ontem, 27 de Fevereiro.

