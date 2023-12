Intertex e Intershoes regressam ao Europarque de 21 a 23 de Maio

Europarque volta a receber mais uma edição das duas feiras internacionais que reúnem visitantes profissionais de todo o mundo das indústrias têxtil e do calçado. São esperados quase 200 expositores em representação de cerca de 20 países. Há novidades no programa da terceira edição e apoios reforçados para as empresas nacionais

Entre 21 e 23 de Maio de 2024, o Europarque, em Santa Maria da Feira, volta a ser o ponto de encontro das indústrias têxtil, vestuário, calçado, peles e acessórios. Acontece mais uma edição em Portugal da Intertex – Feira Internacional da Indústria Têxtil e da Intershoes – Feira Internacional do Calçado, que dará particular destaque à inovação, à sustentabilidade e ao empreendedorismo em dois importantes seCtores da economia nacional.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.