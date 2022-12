Ao reino de Perlim chega a nuvem escura da magia má. Afonso, o antigo rei, volta para dominar Perlim e acabar com todos os “sem magia”. Consegue convencer os mais próximos da corte a seguiram com ele na busca do poder absoluto. Isabela e a mãe, a rainha, não podem permitir. Depois de muitas dificuldades, e com a força dos verdadeiros amigos, Isabela consegue retirar magia ao rei, seu pai, e salvar todos os habitantes de Perlim.

