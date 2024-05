ISVOUGA promove conferência sobre neurociência no marketing

A 27ª edição do Ciclo de Conferências ISVOUGA Marketing Sessions decorreu no passado dia 15 de maio, no auditório do ISVOUGA, desta vez dedicado ao tema “neurociência aplicada ao marketing”, explicado por um especialista na área, Julien Diogo, CCO da agência de neuromarketing ICN Agency e da editora PsicoSoma. A conferência introduziu aos participantes noções de neuromarketing e práticas que os ajudam a compreender como os consumidores se envolvem emocionalmente com as marcas e os produtos.

A conferência começou com Julien Diogo a explicar como a emoção está na base de todas as decisões, mesmo daquelas de teor aparentemente cognitivo, referindo a importância de se envolver o consumidor na construção das mensagens e da imagem de marca. Apresentou também os desafios e oportunidades que as tecnologias colocam ao consumidor e às empresas, como a sobrecarga de informação, a dessincronização e as tecnologias de reconhecimento facial, e a análise comportamental. Com a evolução da tecnologia, as empresas têm de encontrar soluções para competirem pela atenção e ansiedade do consumidor.

O orador introduziu então o neuromarketing como uma ferramenta para estudar os efeitos psicológicos e emocionais dos estímulos de marketing. A plateia demonstrou particular interesse quando Julien Diogo explicou as ferramentas e os processos que utilizam nos estudos de mercado na ICN Agency, através do estudo de caso de um projeto da empresa: Delta Q Rise, a máquina da Delta que injeta o café de baixo para cima. Neste estudo utilizaram instrumentos como eyetrackers, câmaras, medidores de pulso e medidores de atividade cerebral. O estudo foi meticulosamente controlado, inclusive a temperatura da sala, barulhos, cheiros e a interação com os voluntários. Este trabalho permitiu concluir que máquina de café oferecia, de facto, um café de qualidade superior.

A terminar a sessão, o especialista partilhou alguns factos e dicas de neuromarketing que os participantes poderiam aplicar diretamente no seu trabalho. No fim, o público colocou questões ao orador, que foram respondidas de forma espontânea e com a boa disposição que o caracteriza. Foi uma sessão enegética graças ao carisma e bom humor do orador, assim como a participação da audiência.

Julien Diogo é CCO da ICN Agency, uma agência de neuromarketing e estudos de mercado fundada em 2015, em Viseu, que conta com uma carteira de clientes que incluem a Delta Cafés, Chevrolet e ExxonMobil. É ainda CCO da PsicoSoma, editora e centro de formação profissional, e autor de vários artigos científicos e livros.

Esta edição contou com a organização dos alunos do 3º ano da licenciatura em Marketing, Publicidade e Relações-Públicas e com o apoio de docentes e colaboradores do ISVOUGA, no âmbito do laboratório de marketing. Participaram ainda alunos do 1º e 2º anos da licenciatura em Marketing, Publicidade e Relações-Públicas, alunos da licenciatura em Gestão de Empresas, do Mestrado em Gestão de Empresas, e da Pós-Graduação em Marketing Digital e e-Commerce.

Sobre o MKT:LAB

Criado em 2013, o Laboratório de Marketing desenvolve projetos de investigação aplicada em organizações da Região de Entre Douro e Vouga, com a finalidade de dotar os estudantes de competências transversais e pessoais capazes de os aproximar das exigências do mercado. Promove e organiza ainda eventos na área da comunicação e marketing destinados não só a estudantes e docentes, mas também empresas da região.