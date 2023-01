João Baião com “Monólogos da Vacina” no Europarque

Com ideia original de João Baião, “Monólogos da Vacina “, estreia-se em Santa Maria da Feira no próximo dia 4, às 21h30, no Grande auditório do Europarque.

Esta comédia musical marca o regresso aos palcos de João Baião e promete arrancar gargalhadas a todos os presentes. Para além de João Baião, o público conta ainda com a participação de Cristina Oliveira, Mané Ribeiro, Susana Cacela e Telmo Miranda, juntando-se ainda um corpo de baile, de oito extraordinários bailarinos portugueses.

Monólogos da Vacina é um monólogo que rapidamente passa a uma eletrizante sequência de diálogos, coreografias, canções e cenas recheadas de humor, temas atuais tudo envolvido numa cenografia contemporânea, pensada para adaptar-se a cada número, criando um novo espaço cénico a cada cena.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.