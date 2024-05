Jornadas do conhecimento na Escola Profissional de Paços de Brandão

A Escola Profissional de Paços de Brandão (EPPB) vai realizar, pela primeira vez, no próximo dia 24 de Maio, das 9h00 às 18h00, no auditório da Associação de Ensino e Desenvolvimento de Paços de Brandão (FEDESPAB), as Jornadas de Conhecimento sob o mote “Na Senda do Saber”.

A sessão de boas-vindas vai ser conduzida por Ana Mafalda Rola, presidente da FEDESPAB, Cristina Tenreiro, directora pedagógica da EPPB, e Amadeu Albergaria, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

O evento vai ser constituído por três painéis: o primeiro, subordinado ao tema “Ensino Profissional – Que Futuro”, conta com as participações de Amadeu Dinis, professor na ANESPO, Frederico Costa Amoreira, coordenador de projectos Pessoas 2030, Ângela Dionisio, directora do Departamento de Qualificação de Jovens ANQEP, e Natália Costa, técnica superior da DGEST. A moderação vai estar a cargo de Pinto de Sá.

Seguir-se-á um debate com o acrobata aéreo Daniel Seabra e o vereador da autarquia, Gil Ferreira.

O segundo painel, já no período da tarde, introduzido pelo presidente da Junta de Freguesia, Avelino Costa, tem como moderador Tiago Afonso, professor e instrumentista, com um elenco constituído por Paulo Sérgio Pais, director geral da Feira Via, José Miguel Ferreira, gestor do projecto Conimbrigada Hotel do Paço, Osvaldo Ferreira, director da Orquestra Filarmónica Portuguesa, e Daniel vilar e Bruno Costa, ambos directores da Bússola, que irão debater a “O Turismo Cultural em Portugal: desafios e oportunidades”.

No último painel, sobre a “Indústria Mecatrónica, a sua importância na actualidade”, vão participar Barbara Moreira e Beatriz Pinho, do Grupo Salvador Caetano, Carlos Malta, CEO da Mecânica Exata e Pedro Castro, CEO da Narpoli. André Reis, fará a moderação.

Seguir-se-á novo debate, desta feita com Emídio Sousa, secretário de Estado do Ambiente e ex-presidente da Câmara de Santa Maria da Feira.

A sessão de encerramento vai ficar a cargo de Rita Marques, vice-presidente da FEDESPAB, Cristina Tenreiro e Mário Jorge Reis, vereador do Município.