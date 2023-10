José Carlos Silva: “Não vale a pena inaugurar e depois sentar-me à sombra da inauguração. Isso é morrer”

José Carlos Silva, presidente da Junta de Freguesia de Mozelos, conta com 30 anos de um percurso de aprendizagem, crescimento e ganho. Dos três grandes objectivos para a freguesia, dois estão cumpridos e o terceiro está a ser planeado. Na sua óptica, um presidente de junta tem de ver mais à frente e pensar no futuro, mesmo que isso implique não ter inaugurações. Não é uma preocupação fechar o mandato com tudo feito. Importa, sim, “começar já” e deixar orientações para quem o suceder no cargo poder inaugurar. “Não vale a pena inaugurar e depois sentar-me à sombra da inauguração, isso é morrer”, sublinhou o social democrata.

Das promessas que fez no início do terceiro mandato, quais foram cumpridas, quais destaca e porquê?

Estamos a meio do mandato e algumas promessas vou cumprir. Penso que este mês já vai entrar em concurso o Parque Urbano ligado ao Pavilhão Gimnodesportivo de Mozelos, uma promessa que foi feita durante anos e que tem um projecto muito bom.

Até ao final do ano espero concluir a requalificação do Monte do Coteiro, que se encontra numa fase muito avançada. Já foi tudo aprovado e a equipa tem feito um bom trabalho, mas, evidentemente, é preciso sermos persistentes com a Câmara e não desistir, embora saiba das dificuldades que esta tem. Tem de haver um dinamismo diferente, com outras capacidades de resposta. No fundo, é o espelho da função pública. Estando eu no privado, irrita-me e tenho dificuldade em perceber como as coisas se movimentam.

