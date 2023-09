Lusíadas Saúde reforça plano de expansão, com novo hospital em Santa Maria da Feira

A Lusíadas Saúde anuncia a abertura de uma nova unidade em Santa Maria da Feira, prosseguindo com o plano estratégico de expansão da sua rede de cuidados de saúde a nível nacional

Com abertura prevista para o último trimestre deste ano, a unidade nasce de uma parceria com a Atrys Health, uma referência global dedicada aos serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento médico de precisão e pioneira em telemedicina e oncologia radioterapêutica de última geração, e já parceira do Grupo no Hospital Lusíadas Porto na medicina nuclear. Esta colaboração permite ampliar o anterior Centro Médico Avançado, transformando-o num hospital médico-cirúrgico de última geração. O Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira é a primeira unidade do Grupo no distrito de Aveiro e a quarta na região Norte.

