No âmbito do projeto V@Ler, no próximo dia 27 de Maio, pelas 16h30, a Biblioteca vai à Casa do Povo de Santa Maria de Lamas com uma sessão de poesia e música.

A música estará a cargo do Grupo de Baladas Nostalgia e a poesia, guiada pelo Coletivo da Magnólia, irá até onde os presentes e participantes desejarem. Uma tertúlia poético-musical que convida todos à participação, numa tarde que se pretende de convívio, poesia e música em torno do tema Mulher(es) nas suas múltiplas dimensões.