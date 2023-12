“Mário Soares, um legado, uma Responsabilidade!”

Dia 7 de Dezembro, comemora-se o nonagésimo nono aniversário de Mário Soares.

Mário Soares é uma das personalidades mais extraordinárias e marcantes do último século. Marcou o País, marcou a posição do nosso País no Mundo e marcou muitos Portugueses e Portuguesas, pela sua forma de estar e lutar por valores que estão em construção constante, porque estão também em ameaça: a Liberdade, a Solidariedade, a Igualdade e a Democracia.

Recordo o dia em que a estrutura do PS em Santa Maria da Feira recebeu Mário Soares, candidato a Presidente da República, na então, Escola de Hotelaria e Turismo de S. M. Feira, agora, saudosa Escola de Hotelaria.

