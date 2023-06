McDonald’s lança novo McCrispy

A mais recente aposta de frango da McDonald’s já chegou aos restaurantes da marca e vem para ficar. O novo McCrispy promete elevar a experiência de frango na McDonald’s, através de um novo hambúrguer com um panado feito de peito de frango, extra crocante e suculento. O novo McCrispy surge como resposta ao sucesso das receitas com proteína de frango da McDonald’s, indo ao encontro das expectativas do consumidor português

Esta nova sanduíche é feita com duas receitas desenvolvidas pela McDonald’s Portugal, disponíveis nos 194 restaurantes da marca: McCrispy Original, com alface, tomate e molho Maionese, e McCrispy Creamy BBQ, com queijo cheddar, cebola fresca e uma maionese de barbecue com um toque fumado. Ambas as receitas ficam disponíveis de forma permanente nos menus da McDonald’s Portugal, estando previstos lançamentos periódicos de novas receitas de edição limitada. Na região, a cadeia norte-americana tem restaurantes em Lourosa, Santa Maria da Feira, Espinho e São João da Madeira.