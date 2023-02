Mercadona doa 1.900 toneladas de bens de primeira necessidade em 2022

A Mercadona, empresa de supermercados, doou 1.900 toneladas de bens de primeira necessidade em 2022 a mais de 70 entidades de cariz social, entre as quais Bancos Alimentares, IPSS e ONG com as quais colabora em Portugal nas localidades onde está presente.

Ao longo do ano, os “Chefes” (clientes) também colaboraram em diferentes iniciativas solidárias entre as quais se destacam as campanhas do Banco Alimentar Contra a Fome, da Cruz Vermelha Portuguesa e do Banco Solidário Animal organizada pela Animalife.

No Natal, e como parte da sua política de ação social, a Mercadona fez ainda uma doação especial de 50 toneladas de bens alimentares a diversas entidades nos distritos onde tem lojas. No total, entre Portugal e Espanha, a empresa doou 25.100 toneladas de bens de primeira necessidade ao longo de 2022.

Das 1.900 toneladas de bens de primeira necessidade doadas em 2022, 320 toneladas foram entregues a 16 entidades no distrito de Aveiro. Entre elas estão as cantinas sociais com as quais a Mercadona colabora diariamente a partir de cada uma das suas lojas, como a Cercifeira em Santa Maria da Feira, o Centro Social de Lourosa, instituição a Fábrica da Igreja Paroquial de S. Cristóvão de Ovar, a Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Sr.ª D’Ajuda em Espinho, a Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira, a Delegação de Águeda da Cruz Vermelha Portuguesa, a Instituição de Solidariedade Social Florinhas do Vouga e o Casa Vera Cruz, ambas na cidade de Aveiro, bem como outras entidades como o Banco Alimentar e a Cáritas.