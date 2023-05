Mercadona está a recrutar para o verão

A Mercadona, empresa de supermercados, abriu ofertas de emprego para a Campanha de Verão 2023 que decorre durante o mês de maio e até ao final de setembro. O objetivo é reforçar a sua equipa durante este período para garantir a excelência do serviço neste período que coincide com a chegada de turistas e com as férias dos colaboradores. Deste modo a empresa procura proporcionar uma experiência profissional de verão dando a oportunidade de conhecer os diferentes postos de trabalho existentes no supermercado.

As ofertas de emprego estão disponíveis no Portal de Emprego da Mercadona, onde são descritas as condições do posto de trabalho, como a remuneração, o tipo de contrato e outros benefícios, ou que não é necessária qualquer experiência prévia, uma vez que todos recebem formação específica adaptada a cada posto de trabalho. Para mais informações consulte o Portal de Emprego no site da Mercadona (www.mercadona.pt).

No norte do distrito de Aveiro a Mercadona tem lojas em Santa Maria da Feira, Lourosa, Ovar, Espinho e São João da Madeira.