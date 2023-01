Muro exterior do hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, alvo de vandalismo

O muro delimitador exterior do Hospital de S. Sebastião, em Santa Maria da Feira, foi vandalizado com pichações. Ao constatar-se os danos, foi de imediato mobilizada a equipa dos SIES – Serviços de Instalações e Equipamentos do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) para remoção das pichações do local. Os trabalhos de remoção foram finalizados nesta quarta-feira (25).

O CHEDV preza a salvaguarda da ordem e do ambiente urbano, apelando a que não haja reincidência neste tipo de actos, que prejudicam a imagem pública da cidade.