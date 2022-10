Noite de Fado em Sanguedo

A Juventude de Sanguedo vai organizar no dia 5 de Novembro, às 20h, uma Noite de Fado. A sede da Juventude de Sanguedo abrir-se-á para acolher um programa preenchido com as prestações dos fadistas Miguel Sousa, Maria da Luz, Alzira Afonso e Jorge Soares, este último intérprete de Fado de Coimbra. A acompanhar a voz, estarão presentes Domingos Silva na viola e Miguel Silva na guitarra portuguesa.

A entrada paga incluiu jantar com a típica rojoada à portuguesa. Assim, os não sócios podem aceder ao espectáculo por apenas 15 guitarras. Os sócios têm um desconto de uma guitarra. Dos 8 aos 14 anos, a entrada fica-se por 7,5 guitarras. Os mais pequenos têm entrada gratuita.

Os bilhetes estão à venda na secretaria da Juventude de Sanguedo.