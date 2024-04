“Noite de Solidão no Capim” no Cineteatro António Lamoso

A Seiva Trupe vai apresentar no dia 19 de Abril, no Cineteatro António Lamoso, às 21h30, a peça “Noite de Solidão no Capim”.

Com texto e encenação de Castro Guedes, o espectáculo conta com os actores Óscar Branco e Fernando André. O cenário sonoro está a cargo do músico Fuse (ex-Dealema).

A peça aborda de forma “sensível e impactante” a guerra colonial portuguesa. Dois guerrilheiros e uma amizade que nasce da guerra.

O enredo desenrola-se em Angola, na noite de 24 para 25 de Abril de 1974. No meio do capim, um soldado português e um guerrilheiro encontram-se casualmente. O medo e desconfiança um do outro vão-se desvanecendo à medida que partilham um outro medo: animais ferozes. Entretanto, partilham recordações, cigarros, cervejas e solidão.

“Um espectáculo de emoções fortes e suaves, uma visão humanista e uma leitura da guerra quando, da abstração cega em ‘corpo formado para o combate’, um homem se vê defronte de outro homem fora do cenário desse combate. Uma abordagem sem complexos à guerra colonial.”, assim descrevem a peça os promotores.