Nossa Senhora da Conceição celebrada em Fiães

Dezembro é também o mês de Nossa Senhora da Conceição, por isso, os dias 7, 8, 9 e 10 de Dezembro, em Fiães, foram dedicados à sua celebração. A festa começou na quinta-feira, com uma descarga de fogo de artificio matinal. Ao final da tarde realizou-se uma eucaristia e uma procissão de velas, que precedeu a missa vespertina e a oração ao Santíssimo pelo pároco da freguesia.

Sexta-feira, feriado, a Fanfarra de Lever inaugurou as actividades. Seguiu-se a celebração de mais uma eucaristia, seguida do momento alto das festividades, a procissão. Na tarde de sexta, destaque para o cortejo com a Remaldeira Centro Cultural e Desporto de Fiães e a Remaldeira Amigos do Rancho Regional de Lobão. Os dias de sábado e domingo foram dedicados à música, com as actuações do Duo Musical Sintonia e dos grupos Capitão Andrade e Mário e Hermínio.