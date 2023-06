Novidade gastronómica integra Festival das Francesinhas em Santa Maria da Feira

Está a decorrer, pela primeira vez, em Santa Maria da Feira o Festival das Francesinhas. Com início no dia 15, no Largo do Rossio, o Festival estende-se até ao dia 21 de Junho. A estrela do evento é ‘Feirasinha’, uma novidade gastronómica que junta o famoso pão doce da Feira com o prato típico portuense.

Presentes no festival estão algumas das mais antigas e emblemáticas casas da cidade do Porto. É o caso da Cufra, Alicantina, Dejà vu, Alfândega D’Ouro e Santa Francesinha. O Café Castelo, a padaria Alpine, Telma Pedroso e a Quatromotores são os representantes locais que oferecem fogaça, doçaria regional e conventual e cerveja artesanal.

O Festival, promovido pela Associação de Restauração, Hotelaria e Similares do Centro Histórico de Santa Maria da Feira e a Vertentitenerante, tem entrada livre e decorre das 12h às 15h e das 19h às 22h30.