Novo Pólo de Saúde de Santa Maria da Feira já tem localização definida

Na reunião de Câmara do passado dia 23 de Outubro, no período antes da ordem do dia, a vereação socialista quis saber como está a decorrer o processo do novo Pólo de Saúde de Santa Maria da Feira. O presidente Emídio Sousa garantiu que “está em andamento” e adiantou a localização escolhida.

Interpelado pelo vereador socialista Márcio Correia sobre o estado em que se encontra o projecto do edifício que vai albergar o novo Pólo de Saúde de Santa Maria da Feira, que irá integrar as unidades funcionais de saúde da freguesia da Feira, Emídio Sousa, presidente da autarquia, garantiu que o processo foi iniciado há duas semanas, com a abertura do procedimento para projectistas, e que o local já está definido: o novo Pólo de Saúde da Feira irá ficar próximo ao edifício da GNR.

