“O Corpo e o Seu Avesso” é o tema de uma conversa que vai desencadear a reflexão sobre acessibilidade e participação artística cultural, no dia 27 de maio, às 10h30, no Imaginarius Centro de Criação. O mote desta conversa será o lançamento do livro com a mesma designação “O Corpo e o Seu Avesso” (também em formato ebook) que resulta do projeto Lab InDança.

Integrada na programação da 22ª edição do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira, esta conversa conta com a participação de experientes convidados, nacionais e internacionais, que têm procurado contribuir para uma nova perspetiva sobre as potencialidades da partilha do ato criativo e sobre a forma como a arte, mais especificamente a dança contemporânea pode ser utilizada como instrumento fundamental ao desenvolvimento e valorização de pessoas com deficiência.

LaB InDança é um projeto de formação artística que passa por proporcionar a todos, e em particular a pessoas com deficiência, múltiplas experiências formativas e performativas em dança contemporânea, assente na ideia de acessibilidade da experiência artística, enquanto um direito e um valor. Promovido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, desde 2015, sob a direção artística de Clara Andermatt, o projeto contou com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, iniciativa PARTIS de 2019 a 2022. LaB inDança é dirigido a pessoas com ou sem deficiência, de idade igual ou superior a 16 anos, residentes no concelho de Santa Maria da Feira.

Programa Conversa “O Corpo e o Seu Avesso”

27 de maio | Imaginarius Centro de Criação | Santa Maria da Feira

10h30 | Boas vindas

» Gil Ferreira, Vereador da Cultura, Educação, Juventude e Turismo da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

» Hugo de Seabra, Fundação Calouste Gulbenkian, Iniciativa 33ª edição PARTIS – Práticas Artísticas para a Inclusão Social

» Lisete Costa, Gestora do projeto LabB inDança | Apresentação do Ebook “O Corpo e o seuAvesso”;

10h50 – 12h00 | Debate: O Corpo e o Seu Avesso: Experiências em projetos artísticos. Como e com quem?

» Clara Andermatt, coreógrafa, ACCCA – Companhia Clara Andermatt | “O Corpo como instrumento do seu trabalho e o gosto de trabalhar com diferentes corpos”;

» Henrique Amoedo, diretor artístico do Teatro Viriato e da Dançando com a Diferença | “O Teatro Viriato e Dançando com a Diferença – Um teatro para todos”;

» Mickaella Dantas, bailarina e consultora | “A Dança, a deficiência e a carreira artística”;

» Clarisa Garcia Rodriguez, Foundation Psicoballet Maite Léon | “Método Maite Léon Psico Ballet”.

Moderador: Luís Sousa Ferreira, presidente e fundador da Riscado | adjunto da Direção Artística do Teatro Nacional D. Maria II.