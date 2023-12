O Solário no Cineteatro António Lamoso

O Grupo de Teatro Juv-Setas, da Juventude de Sanguedo, apresenta no próximo dia 10 de Dezembro, às 17h30, no Cineteatro António Lamoso, a peça O Solário, uma comédia dramática de Fernando Augusto com encenação de Pedro Silva e direcção artística de André Santos.

O espectáculo irá contar com a participação especial da Orquestra da Tuna Musical Mozelense, dirigida pelo maestro Nuno Pereira, que fará o acompanhamento musical da peça.

O solário retrata a luxúria que existia nos princípios dos anos 70, onde a capacidade, o poder e a riqueza estavam à frente de tudo e de todos.

Os bilhetes têm um custo de 7 euros, sendo que uma percentagem deste valor reverterá a favor da Juventude de Sanguedo e da Orquestra da Tuna Musical Mozelense. Pode adquiri-los na BOL ou através dos contactos da Juventude de Sanguedo.