Oleiros Acontece” de 16 a 23 de Setembro

“Oleiros Acontece” está aí à porta. De 16 a 23 de Setembro a Junta de Freguesia de São Paio de Oleiros tem preparados uma série de eventos para reiterar o objetivo de Setembro ser um mês cultural. No dia 16 a Biblioteca Pública de Oleiros vai ter a Hora do Conto, das 14h às 16h, com livros do Plano Nacional de Leitura. Às 17h celebra-se uma eucaristia com a participação do coro da AMO e apoio do Grupo de Jovens da freguesia. Às Noite, pelas 21h30, o Parque da Nossa Senhora da Saúde recebe o concerto Rua do Barro Branco.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.