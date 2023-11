Open Politics centrado na crise da habitação

“Crise na Habitação” é o mote para a segunda edição do novo formato do Open Politics. A iniciativa vai acontecer no próximo dia 3 de Novembro, às 21h, na Junta de Freguesia de Rio Meão. Esta é uma actividade organizada pela JSD Concelhia de Santa Maria da Feira, que conta com o apoio logístico da JSD Rio Meão.

“A crise habitacional é uma realidade transversal em toda a Europa, sendo que é um problema que tem vindo a agravar-se nos últimos anos, com o preço da habitação e das rendas a aumentarem a um ritmo superior ao dos rendimentos das famílias.”, refere a organização.

Para discutir este tema, a JSD de Santa Maria da Feira reuniu um painel de oradores com experiências profissionais distintas: