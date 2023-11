Orçamento Municipal para 2024 irá chegar aos 187 milhões de euros

Executivo passou a pente fino as propostas plasmadas no orçamento para o próximo ano

O orçamento municipal do próximo ano está calculado em 122 milhões de euros, aos quais acrescem 65 milhões de euros de saldo orçamental. Os dois valores somados irão permitir um orçamento global de 187 milhões de euros. “Será o maior orçamento de sempre, o que vai exigir muito do executivo”, afirmou Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Em sede de reunião de Câmara, o autarca apresentou os planos estratégicos do orçamento para o próximo ano, nem sempre com o beneplácito da oposição.

É sabido e Emídio Sousa reiterou que “o desenvolvimento económico e o emprego tem sido a principal prioridade” dos executivos municipais dos últimos 10 anos, “o que conduziu a uma situação privilegiada de pleno emprego e de melhores salários”, condição base para a fixação e atracção de pessoas. Mas o desenvolvimento económico “exige serviços de excelência”, por isso, a Autarquia pretende agora ser referência em duas áreas emergentes: empresas ligadas ao sector da saúde e às tecnologias de informação e comunicação.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.