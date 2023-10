Organistas nacionais e internacionais no Ciclo de Órgão de Tubos de Santa Maria da Feira

De 5 de Novembro a 10 de Dezembro

Oriundos de Itália, Holanda e Portugal, seis organistas de renome nacional e internacional apresentam-se no V Ciclo de Órgãos de Tubos de Santa Maria da Feira. De 5 de Novembro a 10 de Dezembro, sempre às 16h, a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira apresenta seis concertos que preenchem as tardes de domingo e que “exaltam a diversidade e o encantamento” dos órgãos de tubos instalados em seis igrejas do território: Igreja da Misericórdia de Santa Maria da Feira, Igreja Paroquial de Sanguedo, Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, Igreja Paroquial de Nogueira da Regedoura, Igreja Paroquial de Santa Maria de Lamas e Igreja Paroquial de Mosteirô.

É na Igreja da Misericórdia de Santa Maria da Feira que arranca esta edição, no dia 5 de Novembro, com o organista André Bandeira, director artístico de um dos mais relevantes festivais de música erudita em Portugal e organista titular na Igreja de Cedofeita, no Porto. O programa musical vai soar do Órgão Bruggenan-Baert, um instrumento de características barrocas, o primeiro órgão pensado, desenhado e construído de raiz em Santa Maria da Feira.

