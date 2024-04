Paulo Oliveira: “As sementes estão lançadas”

Paulo Oliveira, presidente da União de Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior, está no seu último mandato, mas orgulha-se de tudo o que tem vindo a fazer pelo seu território. O autarca afirma que está a cumprir com todos os eixos e propostas que integraram o seu programa eleitoral. A Unidade de Saúde Familiar, a Piscina Municipal de Canedo e o porto/marina do Carvoeiro estão prontos para serem inaugurados muito em breve. O Parque da Nossa Senhora da Piedade entrou em obra recentemente, mas será uma realidade no início do Outono. O social democrata garantiu que a proximidade com a comunidade continua a ser o seu foco e que tudo faz para servir de igual forma a população de todo o seu território.

Uma das suas principais propostas na campanha eleitoral foi a Unidade de Saúde Familiar (USF). Em que ponto se encontra?

A USF está praticamente pronta. A última informação que tive é de que deverá entrar ao serviço neste Verão, muito provavelmente em Setembro. A empreitada está concluída e agora foi a concurso para dotar o espaço com equipamento próprio e mobiliário. O corpo clínico e auxiliares também já estão todos seleccionados.

A Piscina Municipal de Canedo está pronta?

A piscina municipal é uma promessa bastante antiga, que já se encontra na fase final de conclusão. Faltam apenas os arranjos da parte exterior. A abertura à comunidade será para Setembro.

