“Pela vivência, beleza e originalidade”: Semana Santa tem início na Feira

26ª edição arrancou a 18 de fevereiro e vai até 29 de abril. Promete envolver mais pessoas e associações num evento com novidades em honra do cristianismo. Já se vive a Semana Santa em Santa Maria da Feira, ainda que falte mais de um mês para o Domingo de Ramos, quando se recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Terras de Santa Maria, as celebrações começaram no dia 18 de fevereiro e perduram até 29 de abril. O programa da 26ª edição do evento, apresentado na Igreja dos Passionistas, conta com 35 momentos que evocam a história do cristianismo.

