Perlim: Sem Magia Não Há Natal

“Era uma vez uma aldeia, a mais linda aldeia de Perlim…”, assim começou a história dos três Elfos. Drelfa, Fingo e Melgui recordam a história do Natal passado, altura em que as luzes mágicas de Natal desapareceram misteriosamente.

Quando todos juntos celebravam o espírito natalício, como habitual, algo estanho se passou em Perlim. O chão começou a tremer e, de repente, uma sombra enorme cobriu toda a aldeia. Um gigante apoderou-se do local e roubou a aldeia e as luzes de Natal aos elfos. Assustados, fugiram e viram-se obrigados a morar no meio da floresta.

