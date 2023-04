População senior de Fornos, Escapães e da União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo já pode inscrever-se na terceira “Viagem Termalsenior”

No âmbito da 10.ª edição do programa “Termalsenior – Saúde e Termalismo” decorrem, nas juntas de freguesia, as inscrições para a participação neste programa de promoção de saúde sénior. A próxima viagem irá iniciar no dia 4 de Maio, contemplando as localidades de Fornos, Escapães e da União de freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo.

Para esta época termal foram previstos cinco circuitos de viagens em grupo, abrangendo todas as localidades do concelho, mediante o envolvimento das respectivas juntas de freguesia parceiras. Até ao momento o programa já realizou uma das viagens e a outra encontra-se a decorrer. “Ambas com uma participação muito activa, esgotando os lugares previstos”, dá nota a assessoria de comunicação das Termas de S. Jorge.

