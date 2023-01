No âmbito da atividade do Rotary Clube da Feira, foram muitos os pais, professores, familiares e amigos que assistiram à sessão solene de entrega dos Prémios Rotary, que distinguiu os melhores alunos do ensino regular e profissional, do 9º, 12º e licenciatura do ensino público e privado do concelho de Santa Maria da Feira.

Leia o artigo completo na nossa edição impressa.