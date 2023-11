Presidente do INR visita Gabinete de Estudo e Apoio aos Sinistrados do Trabalho

O presidente do Instituto Nacional de Reabilitação (INR), Rodrigo Ramos, visita no próximo dia 14 de Novembro, pelas 10h30, o Gabinete de Estudo e Apoio aos Sinistrados do Trabalho (GEAST) de Santa Maria da Feira. Esta visita visa dar a conhecer a Rodrigo Ramos “a actividade cívica pro bono desenvolvida pelo gabinete em prol dos sinistrados do trabalho, particularmente, dos trabalhadores doentes profissionais”. A actividade tem vindo a ser realizada há cerca de sete anos na Junta de Freguesia de Sanguedo, todas as quintas-feiras de tarde, pelo que, também estará presente uma delegação do executivo da Junta, presidida pelo presidente Valdemar Silva.