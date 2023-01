PS de Argoncilhe apresenta pospostas ao executivo da freguesia

O Partido Socialista de Argoncilhe reuniu uma série de propostas, para apresentação ao executivo da Junta de Freguesia, com vista à preparação do orçamento para o ano 2023 e do Plano Plurianual de Investimentos para o presente mandato.

Segundo os responsáveis locais do partido, as propostas apresentadas “visam o desenvolvimento sustentado da freguesia e uma melhoria contínua da vida dos argoncilhenses”. Acrescentam que muitas das propostas são “um espelho das propostas apresentadas para o orçamento de 2022, em virtude da maior parte não terem sido concretizadas durante este ano”.

