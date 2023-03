PS pede esclarecimentos sobre o mau estado do Pavilhão Municipal de Fiães

O alegado mau estado do Pavilhão Municipal de Fiães esteve em debate na reunião de câmara, no dia 28 de Fevereiro, na passada segunda-feira. A questão foi levantada pela vereação do Partido Socialista (PS), que pediu esclarecimentos ao executivo acerca do Pavilhão Municipal de Fiães.

Emídio Sousa, presidente da Autarquia, explicou que não se trata do pavilhão em si. “Não é no pavilhão, é na parte de trás da lavandaria do futebol, que está com alguns problemas, devido ao período recente de chuvas intensas”, indicou o presidente feirense, garantindo que, ainda assim, “irá ver o que se passa”.

