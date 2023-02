PS preocupado com segurança na ciclovia Espargo – Rio Meão

O Partido Socialista (PS) pôs em causa a actual situação de insegurança, para quem circula a pé, na Ciclovia Espargo – Rio Meão.

Segundo Márcio Correia, as ‘abelhas’ que se encontram ao longo da ciclovia “são cada vez menos, e os parafusos estão à face do asfalto”, acrescentando que “há perigo iminente de acidente”.

Amadeu Albergaria, responsável das Obras Públicas, afirmou que “também é uma preocupação” do executivo. O vereador informou que já tiveram a oportunidade, com a informação técnica distribuída, de dar nota daquilo que “são as propostas para a melhoria da via”.

Leia a notícia na íntegra na nossa edição impressa.