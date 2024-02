O Rancho Folclórico Santa Eulália de Sanguedo realizou a vigésima edição da queima do Velho. O Largo do Eleito Local serviu de cenário para uma tradição que ganha cada vez mais adeptos. No mesmo local encenou-se a peça de recriação histórica “O Medo da Peste”, produzida pelo grupo “Os Medievos”, secção de teatro da coletividade fundada em 2013. Tal como antes, os habitantes juntaram-se em torno da fogueira para queimar o passado e dar as boas-vindas ao futuro.