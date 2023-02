Queima dos Velhos em Argoncilhe

No próximo dia 21 de Fevereiro, às 21h, a sede do Rancho Regional de Argoncilhe vai encher-se de tradição para celebrar a “Queima dos Velhos”.

O momento, que representa o fim do período das festas e folias e o inicio da época da Quaresma, é celebrado com os “velhos”, dois bonecos vestidos a rigor,erguidos bem altos num mastro, com enorme fogueira em baixo. Em regra geral, um casal, homem e mulher. Enquanto ardem, fazem-se apostas, para ver quem será o primeiro a arder pelas chamas da fogueira.

Simultaneamente, ouve-se a leitura do testamento. Uma sátira, de alguma forma disfarçada, algo brejeira e bem-disposta, que relata o acontecimento do ano, do lugar, ou da freguesia e que deixa pistas, entre versos e advinhas, de quem são os “Velhos” caricaturados. Hoje, para que a adivinha seja mais percetível para os espectadores, os “Velhos”, são duas figuras públicas da nossa sociedade.

Em tempos idos, em que as redes sociais eram as conversas, os ditos e não ditos, ou alguma situação mais caricata, tornava-se num acontecimento do lugar ou da freguesia.