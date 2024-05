Requalificação das estradas de Vale e Canedo em lista de espera

Falta de condições, acessos e saneamento

Na sequência das denúncias recebidas pelos habitantes da freguesia de Vale, o Jornal N dirigiu-se ao local para ouvir os relatos dos queixosos. Os moradores da Travessa das Presinhas de Baixo mostraram-se indignadas pelas faltas de condições na rua, assim como nas estradas que fazem ligação à mesma. “As estradas estão péssimas, sem alcatroamento, cheias de buracos e sem saneamento. Há anos que vivemos nesta vergonha e nada fazem.”, atirou um dos moradores. O N verificou e confirmou o estado em que a Travessa das Presinhas de Baixo se encontra, com pedras a tapar buracos já existentes e com água a correr pelas bermas. Os moradores acrescentaram também que, muitas das vezes, são eles quem toma a iniciativa de cortar as ervas quando já estão demasiado crescidas. A indignação já vem de longa data e, por isso, já não sabem mais o que fazer. Segundo os habitantes, há cerca seis anos foi feito o alcatroamento na Travessa das Presinhas de Baixo, mas “apenas até ao meio da estrada, e não foi terminado”. Um dos moradores acrescentou que, “para piorar a situação, taparam quase na totalidade uma mina, o que faz com que a rua fique toda empoçada por não haver escoamento das águas”. “Isto está mau, não está nada bem. Não há limpeza alguma, sou eu que limpo as valetas muitas vezes. Não temos nada, não há Junta em Vale. De certeza que em Canedo não está assim.”, desabafou outro habitante, questionando “para onde vai o dinheiro? Que o espalhem bem por todos.”

