Requalificação Urbana da Área Central de São João de Ver vai avançar

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai avançar com a Requalificação Urbana da Área Central de São João de Ver. A intervenção irá dar uma nova atractividade àquele espaço, com novas zonas que convidam a estar, novo mobiliário urbano, novos espaços ajardinados e mais estacionamento. A Requalificação Urbana da Área Central de São João de Ver, integrada no Plano de Regeneração dos Centros Urbanos do concelho, está já em fase final de projecto de execução e a aguardar resposta do pedido de pareceres a entidades externas, como a E-Redes, a Indaqua e as Infraestruturas de Portugal.

