Residente da Feira candidata-se pelo LIVRE às Europeias

Filipe Honório é candidato às eleições primárias do partido LIVRE para as Europeias a realizar em Junho deste ano.

O candidato tem 32 anos, reside em Santa Maria da Feira, e tem formação nas áreas da Gestão e Relações Internacionais, com especialização em Estudos Europeus. O percurso profissional é marcado pela área de projectos de investimento e financiamento, nomeadamente ao nível dos fundos europeus, tendo desempenhado funções nas áreas de consultoria, desenvolvimento local e na administração pública.

Faz parte, desde 2020, do Grupo de Contacto (direção nacional) do LIVRE, e foi candidato do partido da papoila ao distrito de Leiria, em 2019 e 2022, de onde é natural, e ao distrito de Aveiro em 2024.

O LIVRE está a realizar o processo de primárias para a escolha de candidatos e candidatas durante o mês de Abril, com a lista final a ser apresentada a 19 de Abril.