Restaurante Pingo Doce de Santa Maria da Feira-Hiper com nova imagem

O Restaurante do Pingo Doce – Hiper de Santa Maria da Feira reabriu com uma nova imagem e equipamentos. Mantem-se a vasta oferta de refeições prontas a comer, levar ou encomendar.

Depois de um pequeno período encerrado, o Restaurante Pingo Doce-Hiper de Santa Maria da Feira reabriu portas. O espaço foi renovado com uma nova imagem, mais moderna, mais digital e alinhada com o conceito dos restaurantes Comida Fresca do Pingo Doce. Novos são também os equipamentos, desde os móveis de frio de sobremesas e bebidas às zonas de empratamento, massas/pizzas/saladas/omeletes. Outra das alterações do restaurante é o novo de exposição de carne e peixe para apoio aos grelhadores.

