A primeira cura termal efectuada em Caldas de S. Jorge data de 1787?

Reza a história que em meados de 1787, um criado do Padre Inácio da Cunha, sofrendo de uma ferida crónica de origem varicosa, curou-a ao banhar-se regularmente “numas águas malcheirosas que borbulhavam junto ao ribeiro do Passal”. “Conhecedor do efeito milagroso destas águas, o referido Padre decidiu construir, a expensas próprias uma fonte e uns barracos em madeira, com tanques de lousa”.