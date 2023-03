Sabia que …

A pele é o órgão mais extenso do corpo humano?

Em média, num adulto a pele pesa cerca de 4 quilos e tem 2 m2, fazendo com que ocupe o 1º lugar no pódio dos órgãos mais extensos e pesados. A pele é um tecido de revestimento, protegendo-nos contra agentes patogénicos. Mas tem outras funções importantes: também funciona como um sensor entre o cérebro e o meio externo (temperatura, pressão, tacto) e ainda excreta substâncias que o organismo precisa de eliminar. É composta por três camadas: A epiderme, camada mais superficial, onde estão os melanócitos que são as células responsáveis pelo pigmento que dá cor à pele; A derme, camada intermédia, responsável por conferir elasticidade e resistência à pele; A hipoderme composta por células adiposas que atuam como um depósito de gorduras e protegem contra traumas físicos. Num único centímetro de pele existem: 65 pequenos músculos ligados a outros tantos pelos; 70 receptores do calor; 15 receptores do frio; 100 glândulas sebáceas; mais de 500 glândulas sudoríparas; dezenas de milhões de células.