Santa Maria da Feira envolve comunidade na preparação da Festa das Fogaceiras

Atelier Fogaceiras aberto à participação de todos

O Município de Santa Maria da Feira abre, este ano, o Atelier Fogaceiras à participação de toda a comunidade na “construção” da Festa das Fogaceiras, permitindo um ainda maior envolvimento das gentes das Terras de Santa Maria nesta tradição secular. O Atelier Fogaceiras dedica-se à produção dos elementos que decoram as fogaças que as meninas fogaceiras levam à cabeça: as bandeiras de cores coloridas e os adornos dos tabuleiros.

O Atelier Fogaceiras, que vai funcionar nos dias úteis, entre 12 de Dezembro e 19 de Janeiro, no Imaginarius Centro de Criação, conta, este ano, com o envolvimento e participação dos habituais voluntários e abre portas também a toda a comunidade para, em conjunto, prepararem os elementos decorativos que marcam a Festa das Fogaceiras.

Seguindo os moldes tradicionais dos anos anteriores, o processo criativo envolve trabalhos manuais com recurso a tesoura, papel, cola e lixa. São elementos simples, mas fundamentais para o ambiente festivo que se vê, sente e vive a 20 de Janeiro.

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira assegura as refeições na cantina municipal a todos os participantes que se dedicam ao atelier o dia inteiro e garante um seguro de acidentes pessoais. O transporte para o Atelier Fogaceiras fica à responsabilidade individual.

Para participar neste espaço de criação – Atelier Fogaceiras – basta preencher o formulário online: https://forms.gle/7kBjM4nQhAn3UArQ8.