Santa Maria da Feira presente num dos maiores festivais gastronómicos da Europa

Enquanto Cidade Criativa da Gastronomia da UNESCO, Santa Maria da Feira marcou presença num dos maiores festivais gastronómicos do norte da Europa, na cidade norueguesa de Bergen, o Bergen Matfestival. Foi no início de Setembro que o Município de Santa Maria da Feira “viajou” até à Noruega e na bagagem levou sabores feirenses “muito apreciados por todos os que os degustaram”, dá nota a autarquia numa publicação. O chef feirense Elísio Bernardes integrou a comitiva e participou na confecção do “Jantar UNESCO” ao lado de mais sete chefs da rede de cidades criativas. Segundo a autarquia, o resultado foi apreciado e elogiado.

