São Miguel do Souto celebrou 31 anos de elevação à categoria de vila

No passado sábado, dia 25 de Maio, São Miguel do Souto celebrou o 31º aniversario de elevação a vila. Foi ao som da Banda Musical de Souto que se iniciaram as comemorações oficiais, primeiro com o hastear das bandeiras, depois com a inauguração da exposição de trabalhos realizados pelos alunos da EB 1 de Valrico, alusiva ao 25 de Abril. Na ocasião, a vereadora da Câmara Municipal, Sónia Azevedo, teve a oportunidade de felicitar todos os soutenses, enaltecendo este importante marco: “representa mais de três décadas de história, mas também de desenvolvimento. S. Miguel do Souto tem assistido, nestes 31 anos, a uma evolução notável que a todos deve orgulhar”. Destacando o trabalho promovido pela Câmara nas 21 freguesias e uniões de freguesia, Sónia Azevedo quis marcar o aniversário com o anúncio de duas importantes obras para Souto e para Mosteirô, já que ambas formam uma União de Freguesias.

