Sãobartuíma promove segunda edição da “Especial Noturna”

O grupo de voluntários do Sãobartuíma organizou, no passado dia 16 de Setembro, uma caminhada, a segunda edição da “Especial Noturna”. Com a participação de 150 pessoas, a caminhada realizou-se ao longo dos trilhos e passadiços que envolvem o Rio Uíma. A marcha começou junto à Casa dos Trilhos, em Sanguedo, seguindo para Vila Maior por uma estrada romana pouco conhecida pela generalidade das pessoas. Seguiu-se Lobão e, depois, os passadiços das Ribeiras, em Fiães. No regresso ao ponto de partida foi possível conhecer outros caminhos e trilhos, o que em muito se ficou a dever à generosidade de alguns proprietários que permitiram a passagem pelas suas propriedades.

Marcaram presença na iniciativa o vereador responsável pela pasta do Desporto, Mário Jorge Reis, o presidente da Junta de Freguesia de Fiães, Valdemar Ribeiro, o presidente da União de Freguesias de Lobão, Louredo, Gião e Guisande, David Neves. Os imperativos técnicos, aquecimento e alongamento, foram da responsabilidade da professora Vânia Costa, da Feira Viva.