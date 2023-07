No âmbito das comemorações da Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) 2023, a Comissão de Promoção, Protecção e Apoio ao Aleitamento Materno (CPPAAM) do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga (CHEDV) organizará um webinar subordinado ao tema. O webinar será no dia 2 de agosto, das 10h às 12h, e é destinado a todos quantos se interessem pelo tema, nomeadamente grávidas, puérperas, profissionais de saúde e população em geral.

O acesso ao webinar deverá ser efectuado através do QR Code que se encontra no cartaz.

A Semana Mundial do Aleitamento Materno é comemorada anualmente, entre 1 e 7 de agosto, em mais de 170 países, com o objectivo de encorajar esta prática e fomentar saúde em todo o mundo. Este ano, a SMAM terá como foco a amamentação e o emprego/trabalho, sendo o mote “Apoie a Amamentação: faça a diferença para Mães e Pais que trabalham”.