Semana Santa de Santa Maria da Feira: Celebração de Fé, Cultura e Tradição

Mais de 7 semanas e 37 iniciativas culturais e religiosas

São mais de sete semanas que “cabem” dentro da Semana Santa de Santa Maria da Feira. Nesta sua 27ª edição apresenta-se com um programa diversificado e enriquecedor refletido em 37 iniciativas culturais e religiosas. Desde Quarta-feira de Cinzas, 14 de fevereiro e até 7 de abril, que Santa Maria da Feira é um palco vivo de fé, cultura e tradição que evoca a história do cristianismo.

A programação da Semana Santa de Santa Maria da Feira destaca-se pela sua diversidade, contando com peças de teatro e recriações históricas, concertos que exploram diferentes sonoridades, uma exposição que convida à descoberta e à reflexão, a apresentação de um livro que perpectua memórias e a gastronomia que proporciona três viagens pelos sabores tradicionais da Páscoa com um “toque” de criatividade, fazendo jus à designação de Cidade Criativa da UNESCO na área da Gastronomia. O programa integra igualmente todas as celebrações religiosas a realizar durante o período de Quaresma, Semana Santa e Páscoa, nas três igrejas da cidade de Santa Maria da Feira.

O rigor, a emoção e o realismo que os cerca de 200 actores do Grupo Gólgota imprimem às três principais recriações históricas têm contribuído para a afirmação e projecção da Semana Santa de Santa Maria da Feira dentro e fora de portas: “Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém – na ‘cidade humana’” (24 de Março, às 15h30, entre a Igreja Matriz e os Passionistas), a recriação da “Última Ceia, Getsémani e Sinédrio” (27 de Março, às 21h30, no exterior do Museu Convento dos Loios), e a “Via Sacra” (29 de Março, às 21h30, entre o Largo do Tribunal e o Castelo).

Pela antiguidade – afiançam que é organizada pela Misericórdia da Feira há mais de 268 anos – e pelo profundo pendor religioso, a Procissão das Endoenças é outro dos destaques da programação e acontece na Quinta-feira Santa, 28 de Março, às 21h30, entre a Igreja da Misericórdia e a Igreja Matriz e caminho inverso.

O livro “A Semana Santa de Santa Maria da Feira” assume-se como um repositório de memórias, histórias e tradições vividas na primeira pessoa por vários autores que têm em comum o facto de serem feirenses. Um legado para novas gerações que mostra a riqueza e expõe a singularidade da Semana Santa de Santa Maria da Feira. A apresentação desta obra, com prefácio do Bispo D. Carlos Azevedo e posfácio de Amadeu Albergaria, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, acontece no dia 16 de Março, às 21h30, na Igreja da Misericórdia e está a cargo do padre César Costa, coordenador desta obra e da Semana Santa, e de Rui Ferreira, único membro português do Comité Científico da Rede Europeia de Celebrações da Semana Santa e Páscoa.

Depois de um primeiro showcooking com o chef Ricardo Topa dedicado à Regueifa Doce, estão agendados mais dois momentos que valorizam os sabores da Páscoa: 9 de Março, às 10h00, na Igreja da Misericórdia, showcooking com a chef Elisabete Miranda para partilhar técnicas de confecção do cabrito da Páscoa; 16 de Março, às 10h00, também na Igreja da Misericórdia, Paula Camarinha transmite a receita da tradicional Bola de Amêndoa. Momentos que têm assinatura de Santa Maria da Feira, Cidade Criativa da UNESCO na área da Gastronomia.

A peça de teatro “Da Manjedoura à Cruz” (sábado, 9 de Março, às 21h30, no Cineteatro António Lamoso), a iniciativa Peregrinar pelas Igrejas e Capelas da Cidade de Santa Maria da Feira (dias 16 e 23 de Março), a exposição “Via Crucis, O Caminho da Cruz” (patente até 7 de Abril no Museu de Lamas), o espectáculo “Via Sacra Jovem: a Alegria que Cria Raízes”, inspirado na Via Sacra da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (6 de Abril, às 21h30, no Cineteatro António Lamoso), integram ainda esta edição da Semana Santa de Santa Maria da Feira que mais do que um evento religioso, é a celebração da identidade local, um encontro de gerações e um testemunho da vitalidade cultural do território.

O programa completo da Semana Santa de Santa Maria da Feira pode ser consultado em www.semanasanta.pt.