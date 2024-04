Sessão assinalou 23 anos da cidade de Lourosa

Celebrou-se na passada sexta-feira o 23º aniversário da cidade de Lourosa. O dia 19 começou com a protocolar cerimónia do hastear da bandeira da cidade, seguida de um breve périplo pela freguesia. Aos “jovens” com mais de 55 anos que formam o Movimento e Bem-Estar de Lourosa coube a receção aos convidados com momentos de música e dança, seguindo-se a cerimónia oficial, já no interior do auditório da Junta de Freguesia.

O grande momento estava reservado para a noite: o Auditório da Junta de Freguesia praticamente cheio recebeu a sessão solene dedicada ao aniversário, na qual marcaram presença o atual e antigo presidentes de Câmara: Amadeu Albergaria e Emídio Sousa. As celebrações tiveram início no exterior, com uma aula livre de zumba que juntou cerca de meia centena de pessoas – uma iniciativa do programa Movimento e Bem-Estar. Passando para o interior do auditório, a cerimónia começou com a alvorada de um dos projetos mais desejados pelos lourosenses: foi apresentado ao detalhe o projeto do futuro lar de idosos do Centro Social de Lourosa. A apresentação ficou a cargo do engenheiro Sérgio Silva, um dos responsáveis pelo planeamento esquemático da empreitada. O espaço, com custo estimado de 5 milhões de euros, está projetado para receber 49 pessoas em lar de idosos e outras 60 em regime de centro de dia. A ideia passa por construir “o melhor lar de idosos do distrito de Aveiro” e assim completar “a única obra que falta em Lourosa”. Foram ainda apresentados outros dois projetos para a cidade: o projeto “Apoio ao Comércio Local” por Miguel Nogueira (um programa de apoio ao pequeno comércio através de um sistema de cupões acumuláveis a utilizar em estabelecimentos aderentes); e o projeto “Falar Lourosa” por Ambrosina Azevedo (um programa de apoio a crianças e jovens através de um sistema de rastreios de diversas especialidades com o apoio da Junta de freguesia).

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.